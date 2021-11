Chord Gitar dan Lirik Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk: Mulai dari Kunci C, Sangat Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik Mendung Tanpo Udan, yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk.

Ndarboy Genk merilis lagu tersebut pada 2021.

Mendung Tanpo Udan tergabung dalam album bertajuk dengan nama yang sama.

Chord Gitar dan Lirik Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk (Tangkap Layar akun YouTube Ndarboy Genk)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

(Intro)

G Bm Em D C D#

G Em

mlaku bebarengan.

C D

bendino sayang sayang..

G Em

sedih lan kebahagiaan

C D

dilewati.. tahun-tahunan..

(Intro) C D G -D/F# Em

Am C D..

G Em

padu meneng-menengan..

C D

barkui kangen-kangenan..

G Em

kadang bedo pilihan

C D

nganti.. pedot balikan..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

(Int.) C D Bm E

Am D G G7..

C D B Em

Am D G..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am

kabeh kui sing diarani perjalanan..

D

hoo wo..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan

