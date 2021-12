Chord Gitar dan Lirk Lagu Anugerah - Syakir Daulay: Menyayangimu Adalah Hal Terindah Untukku

TRIBUN-VIDEO.COM - Simak chord gitar dan lirk lagu Anugerah (Mencintaimu Adalah Anugerah Terindah) dari Syakir Daulay dalam artikel ini.



Anugerah dipopulerkan oleh penyanyi sekaligus aktor Syakir Daulay.

Lagu ini ditulis oleh Alimudin dan diaransemen oleh Gita Glink.

Video lirik lagu Anugerah pertama kali dirilis pada 25 Juli 2019 silam.

Simak chord gitar Anugerah dari Syakir Daulay berikut:

Capo di fret 3

.

Intro : Am G F G

Am G F -G Am

Am G F G

sya na na na na na..

Am G F -G Am

sya na na na na na..

.

Am

aku mencintaimu

G

aku menyayangimu

Am

kaulah anugerahku

G

kaulah yang terindahku..

.

Am G

aku merasa bahagia

F G

hidup dengan dirimu

Am G

aku merasa bersyukur

F G Am

hidup dengan dirimu..

.

Reff :

Am G

mencintaimu adalah

F G

anugerah untukku

Am G

menyayangimu adalah

F G Am

hal terindah untukku..

.

Am G

memilikimu adalah

F G

kebahagiaan untukku

Am G

mengagumimu adalah

F G Am

sujud syukur untukku..

.

Am

aku memilikimu

G

aku mengagumimu

Am

kaulah kebahagiaanku

G

kaulah sujud syukurku..

.

Am G

aku merasa

F G

ada Tuhan dalam hatimu

Am G

aku merasa

F G Am

ada Tuhan dalam ragamu..

.

Reff :

Am G

mencintaimu adalah

F G

anugerah untukku

Am G

menyayangimu adalah

F G Am

hal terindah untukku..

.

Am G

memilikimu adalah

F G

kebahagiaan untukku

Am G

mengagumimu adalah

F G Am

sujud syukur untukku..

.

Musik : Am G F G

sya na na na na na..

Am G F -G Am

sya na na na na na..

Am G F G

sya na na na na na..

Am G F -G Am

sya na na na na na..

Am G F G

sya na na na na na..

Am G F -G Am

sya na na na na na..

.

Am

aku mencintaimu

G

aku menyayangimu

Am

kaulah anugerahku

G

kaulah yang terindahku..

.

Am G

aku merasa bahagia

F G

hidup dengan dirimu

Am G

aku merasa bersyukur

F G Am

hidup dengan dirimu..

.

Reff :

Am G

mencintaimu adalah

F G

anugerah untukku

Am G

menyayangimu adalah

F G Am

hal terindah untukku..

.

Am G

memilikimu adalah

F G

kebahagiaan untukku

Am G

mengagumimu adalah

F G Am

sujud syukur untukku..

.

Outro : Am G F G

sya na na na na na..

Am G F -G Am

sya na na na na na..

Am G F G

sya na na na na na..

Am G F -G Am

sya na na na na na..

(Tribunnews.com)