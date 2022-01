LINK Nonton Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 4 di Bilibili, Viu, dan iQIYI

TRIBUNNEWS.COM - Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 4 dirilis pada Senin (31/1/2022) pukul 00.35 WIB.

Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin Season 4 Part 2 Episode 4 berjudul Memories of The Future.

Episode ini melanjutkan cerita saat Eren tertembak senapan oleh Gabi.

Eren dan Zeke berhasil melakukan kontak fisik dan akan mengakses memori masa lalu dan masa depan dunia Titan.

Kilas Balik Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 3

Falco dan Colt Attack on Titan (Imdb.com)

Episode 3 rilis 22 Januari 2022 lalu, menceritakan perjuangan Eren yang hendak melakukan kontak fisik dengan Zeke untuk mengaktifkan kekuatan Titan Perintis.

Pada episode 3 ini berjudul Two Brothers, yang melanjutkan pertemuan Eren dan Zeke di Shiganshina.

Dikutip dari Anime Manga News, ikatan Eren dan Zeke sebagai kakak beradik akan menjadi fokus pada episode kali ini.

Ada banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti kontak fisik Eren dan Zeke untuk membangkitkan The Rumbling, yaitu para Titan di Paradis yang berada di dalam tembok.

Pasukan Pengintai kemungkinan menggunakan senjata anti titan dalam pertempuran ini, seperti yang terlihat pada episode lalu saat Mikasa dan Armin hendak membantu Eren.