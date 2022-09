Profil dan Biodata Junkyu, Personil Boy Band TREASURE, Simak Fakta Menariknya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil dan biodata lengkap Junkyu, simak fakta-fakta menariknya.

Junkyu merupakan member atau personil dari boy band ternama di Korea Selatan, TREASURE.

Mengutip dari wattpad.com, personil TREASURE ini memiliki nama asli Kim Junkyu.

Kim Junkyu lahir pada 9 September 2000, jadi tepat pada hari ini, usianya adalah 22 tahun.

Lelaki berzodiak Virgo ini ternyata telah mengikuti pelatihan sejak tahun 2013, lalu.

Sebelum bergabung dengan TREASURE, Junkyu telah menjalani masa trainee selama 5 tahun lamanya.

Sebelumnya ia pun sempat mengikuti reality show MIXNINE dan menempati peringkat ke-35.

Kemudian Junkyu terikat kontrak dengan manajemen YG Entertainment sejak tahun 2018 lalu.

Pada tahun 2020, Junkyu resmi menjadi anggota dari boy band TREASURE.

Single pertama yang menjadi debutnya bersama personil lainnya di TREASURE adalah berjudul "The First step: Chapter One".