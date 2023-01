Raih Nominasi Oscar untuk Film Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan: Mimpi Jadi Kenyataan

Ke Huy Quan sebagai Waymond Wang di film "Everything Everywhere All at Once." Mendapatkan nominasi untuk pertama kalinya di Piala Oscar, Ke Huy Quan menyebut mimpinya menjadi kenyataan.

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Ke Huy Quan mengungkapkan perasaannya mendapatkan nominasi aktor pendukung terbaik di Piala Oscar 2023 untuk filmnya, Everything Everywhere All at Once.

"Rasanya luar biasa," katanya kepada Good Morning Amerika, Selasa (24/1/2023) tak lama setelah nominasi Oscar diumumkan.

"Saya selalu suka menonton Oscar."

"Setiap tahun, saya membayangkan bagaimana rasanya berada di ruangan itu."

"Mimpi itu hanya ada dalam imajinasiku."

"Jadi karena ini benar-benar terjadi, saya sangat gembira," tambahnya.

"Benar-benar suatu kehormatan."

Perjalanannya ke Academy Awards terbilang panjang.

Quan dulunya berperan sebagai Short Round di "Indiana Jones and the Temple of Doom" tahun 1984 dan sebagai Data di "The Goonies" tahun 1985.

Meskipun pernah muncul di film-film populer itu, Quan memutuskan menjauh dari dunia akting.

Hingga akhirnya, duo stradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert memasukkannya ke dalam Everything Everywhere All at Once.

"Ketika saya melangkah pergi, mimpi itu, semua mimpi yang saya miliki, membayangkan suatu hari berjalan di karpet merah di Oscar, adegan itu menghilang dan begitu jauh sehingga saya tidak berpikir itu akan terjadi," kenang Quan.

Ke Huy Quan sebagai Waymond Wang di film "Everything Everywhere All at Once." (A24)

"Jadi bagi saya untuk berada di sini hari ini, untuk dinominasikan, itu sangat tidak nyata," lanjutnya.

"Dan itu menunjukkan bahwa, jika Anda tetap teguh, mimpi akan menjadi kenyataan tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan."