Kisah Awal Bimbim Slank Berjuang Lepas dari Narkotika, Emosi Tak Terkontrol, Bertengkar dengan Istri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika kini Bimbim Slank tengah menikmati kehidupannya bersama keluarga, ini tak lepas dari perjuangannya lepas dari pengaruh narkotika.

Kini, kehidupannya bisa dikatakan bahagia jika dibandingkan dengan kehidupannya zaman dulu saat masih menjadi pecandu narkotika.

Bimbim Slank kerap membagikan kehangatannya bersama keluarga di media sosial, saat menjalankan semua aktivitasnya dari dulu hingga saat ini.

Tak mudah bagi Bimbim Slank untuk melepas jerat narkoba dari dalam tubuhnya.

Reny Setiawati, istri Bimbim Slank menjadi saksi bagaimaa suaminya berjuang dari ketergantungan narkoba.

Kini bak kilas balik, Reny Setiawati menceritakan suka duka setelah 23 tahun hidup bersama Reny Setiawati dan memiliki tiga orang anak.

Reny Setiawati menjadi bidadari disaat Bimbim berjuang lepas dari jeratan narkotika. Ia sempat menjadi pecandu ditahun 1990-an.

Reny tak menampik, saat dinikahi oleh penabuh drum grup band Slank itu, dirinya sudah siap untuk melepas masa lajangnya meski tahu latar belakang calon suaminya kala itu.

"Kalau dulu ya udah let it go aja. Aku kayak pioneer tuhan ya. Engga kerasa, jalanin aja apa yang tuhan atur. Dan kalau udah tuhan oke, yaudah," kata Reny Setiawati kepada Warta Kota.

Reny Setiawati, istri Bimbim Slank di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ia menceritakan bagaimana mendampingi Bimbim Slank terlepas dari jerat Narkoba. (Wartakotalive.com/ Arie Puji Waluyo)

Reny membocorkan satu kalimat yang membuat ia yakin mau dinikahi lelaki yang kini berusia 56 tahun tersebut, karena mau berhenti mengonsumsi narkotika.

"Jadi waktu pas mau nikah, dia (Bimbim) tuh janji mau lepas dan bersih dari narkoba. Gak cuma mas Bimbim, Slank yang masih narkoba, mereka semua janji," ucapnya.

Atas dasar itu, Reny yakin band Slank akan bersih dari narkotika. Sebab, ia merasa jika hanya satu saja yang berjanji, maka perjuangan lepas dari lingkaran hitam itu akan sirna.

"Lalu, kita bermimpi mau punya anak ya harus sehat dulu, itu komitmen mas Bimbim buat Slank dan keluarga. Karena kita sebelum nikah, punya banyak mimpi buat keluarga," jelasnya.

Meski sudah berjanji, perjalanan rumah tangga Reny dan Bimbim pun tidak mudah.

Bimbim Slank ketika ditemui di kediamannya di Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, belum lama ini. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Ibunda Mezzaluna ini mengaku, banyak duka yang ia lalui diawal pernikahannya.

"Dukanya karena masih dipengaruhi narkoba meski sudah berhenti, jadi gabisa kontrol emosi. Sempat berantem di mall, aduh males banget," jelasnya.

Reny Setiawati akui, ia sudah melupakan duka yang menyayat hatinya, saat mendampingi Bimbim Slank lepas dari ketergantungannya terhadap narkotika.

"Cuma sekarang udah engga, karena udah lupa. Gak tau memang pengin dilupain aja. Pelan pelan mas Bimbim sehat dan fokus sama keluarga," ujar Reny Setiawati. (ARI).