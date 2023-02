Lirik dan Terjemahan Lagu You Only Love Me - Rita Ora: You Only Love Me When The Night Is Over

Lagu You Only Love Me dinyanyikan oleh Rita Ora. Berikut lirik dan terjemahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu You Only Love Me yang dinyanyikan oleh Rita Ora.

Lagu You Only Love Me dirilis pada 27 Januari 2023 dan merupakan single dari album RO3* (2023).

Diketahui, Lagu You Only Love Me ditulis oleh Rita Ora, Corey Sanders, Elle Campbell, Jon Maguire, Lewis Thompson, Phoebe Jasper & Rory Adams.

Lagu You Only Love Me diproduseri oleh Lewis Thompson dan OAK.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Black Widow - Iggy Azalea feat Rita Ora: Im Gonna Love You Until You Hate Me

Lirik Lagu You Only Love Me - Rita Ora:

Lirik:

[Intro]

Rita, it's me

[Verse 1]

I'm outside your house again, freezing in the cold

Waiting for the moment I learn to let go

I've been messed up a thousand times with tears in my eyes

But all the pain, it fades away, when you say it right

[Pre-Chorus]