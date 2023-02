5 Momen Menarik di Pertunjukan Paruh Waktu Super Bowl 2023: Penampilan Rihanna hingga Cameo J-Lo

TRIBUNNEWS.COM - Super Bowl adalah pertandingan final sepak bola Amerika untuk menentukan juara National Football League (NFL).

Super Bowl tak hanya sekadar pertandingan sepak bola Amerika.

Momen istirahat atau turun minum pertandingan, menjadi ajang hiburan bagi para penonton.

Pertunjukan paruh waktu Super Bowl biasanya diisi dengan penampilan artis serta iklan-iklan yang dibuat khusus.

Tahun ini, Rihanna lah yang mengguncang panggung pertunjukan paruh waktu Super Bowl 2023.

Dilansir Independent, berikut momen-monen menarik di paruh waktu Super Bowl 2023, Minggu (12/2/2023).

1. Penampilan Rihanna

Rihanna tampil di paruh waktu Super Bowl 2023 selama 13 menit.

Selama di atas panggung, Rihanna menyanyikan beberapa hits terbesarnya, termasuk "Rude Boy", "Only Girl (In The World)", "Work" dan "Umbrella".

Dalam ulasan bintang lima untuk The Independent, Mark Beaumont menyebut penampilan Rihanna "megamix yang luar biasa".

Penggemar penyanyi "Umbrella" itu juga mengungkapkan kegembiraan mereka atas penampilannya di Super Bowl.

Menanggapi berita kehamilan kedua Rihanna, penggemar mengatakan sang penyanyi "membawa rekan kerja terbaik yang pernah ada".

"Oke, jadi semua orang mencari di Google 'Rihanna hamil' kan," tulis seseorang di Twitter.

Yang lain berkata: "Berapa detik setelah pertunjukan turun minum seseorang di pesta Super Bowl Anda dengan sopan bertanya apakah Rihanna hamil?"

Rihanna saat tampil di Super Bowl Halftime 2023 pada Minggu (12/2/2023). (YouTube NFL)

