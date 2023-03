Digelar Hari Ini, Cek Link Live Streaming Nonton Piala Oscar 2023

TRIBUNNEWS.COM - Ajang penghargaan jagat sineas dan perfilman paling bergengsi di dunia, yakni The Academy Awards ke-95 atau Piala Oscar 2023 digelar hari ini.

Piala Oscar akan digelar di Dolby Theatre, Ovation Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat.

Baca juga: Petisi Tolak Aktor Hong Kong Donnie Yen untuk Jadi Presenter Piala Oscar Tembus 100.000

Piala Oscar 2023 akan disiarkan secara langsung melalui jaringan televisi ABC pada 12 Maret 2023 waktu Amerika Serikat.

Nah, untuk pemirsa di Indonesia, Piala Oscar 2023 dapat disaksikan pada 13 Maret 2023 pukul 07.00 WIB melalui Disney+ Hotstar.

Komedian Jimmy Kimmel didapuk sebagai pembawa acara The Academy Awards ke-95.

Ini merupakan momen ketiga kalinya ia memandu ajang Piala Oscar.

Baca juga: Raih Nominasi Oscar untuk Film Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan: Mimpi Jadi Kenyataan

Pada tahun ini, film Everything Everywhere All at Once (2022) mengisi nominasi penghargaan Piala Oscar paling banyak, yakni 11 nominasi.

Berikut Link Live Streaming Piala Oscar 2023

Jika anda ingin menonton melalui ponsel maka unduh terlebih dahulu aplikasi Disney+ Hotstar.

Jika ingin melalui jaringan komputer maka bisa mengunjungi situs https://www.hotstar.com/id

Piala Oscar 2020 (tangkapan Layar oscar.go.com)

Nominasi Piala Oscar 2023

Piala Oscar akan digelar untuk ke-95 kalinya tanggal 13 Maret 2023.

Nominasi di semua kategori dalam Oscar sudah diisi oleh-oleh karya terbaik dari berbagai negara.

Sebelum pemenang diumumkan, bagaimana jika Anda menonton film-film pilihan tersebut dan menerka siapa pemenangnya? Film-film dalam nominasi Oscar kali ini tersedia di platform streaming.

Netflix

Best picture: All Quiet on the Western Front

Best actress: Blonde

Best original song: RRR

Best animated feature: Guillermo del Toro’s Pinocchio, The Sea Beast

Best adapted screenplay: Glass Onion: A Knives Out Mystery

HBO Max

Best picture: Elvis, The Banshees of Inisherin

Best picture: Avatar: The Way of the Water

(Kompas.com/Andika Aditia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Link Live Streaming Nonton Piala Oscar 2023",