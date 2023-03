Mengintip Isi Goody Bag Nomine Oscar 2023, Kosmetik hingga Voucher Renovasi Rumah, Total Rp 1,9 M

TRIBUNNEWS.COM - Ajang penghargaan film bergengsi dunia, Academy Awards atau Piala Oscar baru saja digelar pada Minggu (12/3/2023) malam di Los Angeles, AS.

Semua nomine pastinya berharap membawa pulang piala emas Merit.

Tetapi jikalau pun tidak menang, peraih nominasi tetap mendapatkan goody bag berisi berbagai voucher dan barang-barang mewah.

Dilaporkan Independent, goody bag yang dinamai Everybody Wins itu berisi hadiah dengan total US$126,000 atau sekitar Rp 1,9 miliar.

Setiap tahun, para nomine diberi hadiah mewah, termasuk perjalanan gratis ke luar negeri, segala macam perawatan kosmetik, produk mewah, dan banyak lagi.

Pada tahun 2022, goody bag dari Distinctive Assets memasukkan aset berupa sebidang tanah di Skotlandia.

Baca juga: 7 Fakta Menarik Film Everything Everywhere All at Once yang Borong 7 Piala Oscar 2023

Menurut Guardian, hadiah Oscar tahun ini juga termasuk sebidang tanah, tapi kali ini di Australia.

Namun, ukuran tanah dan lokasi pastinya tidak diketahui.

Penerima goody bag Everybody Wins juga akan mendapatkan voucher menginap tiga malam untuk delapan orang di mercusuar Italia yang megah.

Voucher ini senilai US$9.000 (Rp138 juta).

Ada pula voucher liburan senilai US$40.000 (Rp 616 juta) ke perkebunan Kanada bernama The Lifestyle.

Lash Fary, pendiri Distinctive Assets, mengatakan kepada Forbes:

"Jelas, para nomine mampu pergi ke tempat yang mereka inginkan sendiri."

"Tapi ini bukan tentang fakta bahwa goody bag ini gratis."