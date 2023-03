Ekspresi Sedih Angela Bassett di Oscar 2023 Jadi Sorotan setelah Kalah dari Jamie Lee Curtis

TRIBUNNEWS.COM - Angela Bassett menampilkan wajah sedih saat mengetahui dirinya kalah dari Jamie Lee Curtis dalam penghargaan Oscar 2023 yang digelar di Dolby Teater, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu (12/3/2023).

Angela Bassett kalah dalam nominasi Aktris Pendukung Terbaik Oscar 2023.

Ia masuk nominasi berkat perannya di film The Black Panther: Wakanda Forever.

Jamie Lee Curtis berhasil memenangkan trofi Oscar 2023 itu berkat perannya di film Everything Everywhere All at Once, dikutip dari Huff Post.

Angela Bassett dan Jamie Lee Curtis dinominasikan dalam kategori itu bersama Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), dan Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once).

Ekspresi Sedih Angela Bassett Jadi Sorotan

Akademi Oscar 2023 menampilkan para nominator di layar acara.

Kelima nominasi di kategori Artis Pendukung Terbaik itu terpampang di layar, saat pembacaan pemenang.

Terlihat Angela Bassett mengenakan gaun berwarna ungu.

Saat nama Jamie Lee Curtis disebut sebagai pemenang, Angela Bassett terlihat sedih.

Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Ekspresi sedih Angela Bassett (gaun ungu) di Oscar 2023 jadi sorotan setelah kalah dari Jamie Lee Curtis dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik. Acara ini digelar di Dolby Teater, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu (12/3/2023). (Live ABC)

Penggemar Hibur Angela Bassett

Respons Angela Bassett yang spontan ini menarik perhatian netizen yang menyaksikan Oscar 2023 secara online.

Banyak netizen yang menyayangkan Angela Bassett yang gagal meraih penghargaan itu.