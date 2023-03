Arti Lambang Swastika di Kaus yang Dipakai Chaeyoung TWICE dalam Postingan Instagram

Chaeyoung TWICE mengenakan kaos bergambar Sid Vicious dari Sex Pistols. Dalam foto itu terlihat adanya lambang Swastika. Berikut ini arti lambang Swastika.

TRIBUNNEWS.COM - Chaeyoung TWICE trending di media sosial setelah ia mengunggah foto saat mengenakan kaos dengan simbol swastika.

Swastika adalah lambang yang digunakan oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler dalam perang dunia II.

Lambang Swastika yang digunakan Nazi Jerman berasal dari lambang kuno dalam Hindu, Budham Jainisme, dan Odinisme.

Adolf Hitler menggunakan lambang Swastika sebagai identitas Arya (Jerman) dan kebanggaan nasionalisnya.

Swastika menjadi simbol propaganda Nazi yang paling dikenal, dikutip dari United States Holocaust Memorial Museum.

Lambang Swastika dan Nazi Jerman

Dalam bukunya, Mein Kampf, Adolf Hitler menulis telah menetapkan skema warna bendera Nazi dan lambang Swastika.

"Sementara itu, saya sendiri, setelah upaya yang tak terhitung banyaknya, telah menetapkan bentuk akhir; bendera dengan latar belakang merah, piringan putih, dan swastika hitam di tengahnya," tulis Adolf Hitler.

"Setelah percobaan panjang saya juga menemukan proporsi yang pasti antara ukuran bendera dan ukuran piringan putih, serta bentuk dan ketebalan swastika,” lanjutnya.

Adolf Hitler mengenakan seragam Nazi, lengkap dengan lambang Swastika pada lengannya. (thedailybeast)

Skema warna bendera Nazi sengaja diambil dari warna bendera Kekaisaran Jerman (1871–1918), yang masih selaras dengan banyak orang Jerman yang menolak demokrasi dan Republik Weimar.

Kombinasi warna dengan swastika menghasilkan logo yang kuat, merek dagang yang tak terhapuskan terkait dengan Partai Nazi.

Sebagian besar partai politik di Jerman yang demokratis tidak memiliki logo politik, kecuali Partai Komunis dan Partai Nazi.

Chaeyoung TWICE (chaeyo.0)

Chaeyoung TWICE Minta Maaf

Chaeyoung TWICE meminta maaf melalui akun Instagram-nya, karena mengenakan dan mengunggah foto dengan kaus berlambang Nazi.