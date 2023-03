Penyanyi Pendatang Baru Rilis Lagu 'Beautiful in Bali' untuk Turis Bernyali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi pendatang baru, Riko Okelo merilis lagu ketiga bergenre dance pop berjudul "Beautiful in Bali" tepat dua hari setelah umat Hindu Bali melaksanakan Hari Raya Nyepi dan umat Islam mengawali puasa Ramadhan pada 24 Maret 2023.

Untuk mengawali rilis resmi di semua platform digital, pada Jumat (17/3/2023) pagi, video lirik resmi lagu Beautiful in Bali telah dipublikasikan di chanel YouTube Riko Okelo.

Riko Okelo menyampaikan bahwa lagu Beautiful in Bali terinspirasi ketika merayakan tahun baru 2023 di Bali pada Desember lalu bersama keluarga kecilnya.

Di tengah kemacetan menuju lokasi wisata, tiba-tiba terbayang orang-orang yang mengunjungi Bali di fase awal redanya pandemi Covid-19.

“Kalau dipikir-pikir, nyalinya gede juga liburan atau work from Bali (WFB) saat itu. Walau diimbau pemerintah untuk WFB, kan enggak ada jaminan mereka kebal Covid hanya karena ikuti himbauan pemerintah. Keberanian yang berguna untuk kepentingan banyak orang, keberanian mereka terasa indah, a beautiful bravery from the beautiful people,” kata Riko Okleo kepada wartawan, dalam keterangannya pada Sabtu (25/3/2023).

Dari ketakjuban itulah, penyanyi pendatang baru di dunia musik Idonesia ini mengembangkan lagi draft lagu tentang Bali yang memang sebelumnya sudah ada.

Ia ingin memastikan bahwa lagu tentang orang-orang yang bernyali ini dikemas sememikat mungkin.

Melalui lagunya, Riko Okelo ingin menyampaikan pesan positif kepada para orang bernyali itu bahwa mereka sangat dihargai dan diapresiasi atas peran penting mereka dalam membangkitkan kembali pariwisata Bali.

"Lagu yang menangkap sebuah fenomena juga harus enak dicerna telinga. Harus sama kuatnya dengan fenomena yang memicu munculnya karya tersebut. Memberikan panggung untuk orang hebat memang tidak semudah making stupid people famous," ujar penyanyi pendatang baru ini.

Dengan lirik lagu berbahasa Inggris, penyanyi pendatang baru ini berharap lagunya dapat menembus batas-batas negara. Riko Okelo juga menyampaikan bahwa lagu Beautiful in Bali tayang serentak di berbagai platform musik digital seperti Spotify, Resso, Joox, dan media sosial TikTok, YouTube, dan lain sebagainya hari ini.

Riko Okelo menegaskan, menggarap lagu Beautiful in Bali secara serius untuk memastikan agar pesan pada lagu dapat mudah diterima oleh penikmat musik secara luas.

Riko Okelo mengaku tidak khawatir dengan diluncurkannya lagu ini di awal Ramadhan 2023. Ia berharap bisa sekalian mengingatkan penikmat karyanya untuk terpikir liburan Lebaran di Bali.

“Saya dan istri pernah H+ 1 Lebaran liburan ke Bali. Enak banget, enggak kena macet sama sekali,” ujar Riko Okelo.

Riko Okelo mengaransemen lagu secara unik dengan menggabungkan berbagai elemen genre musik, seperti EDM, Afrobeat, dan Rock Alternative.