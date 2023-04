Lirik Lagu Replay - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Replay yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Replay pada 28 Maret 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, live clip lagu ini sudah diputar lebih dari 934 ribu kali pada Sabtu (1/4/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 35 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-6 dari album kedua NCT Dream yang bertajuk Glitch Mode.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Replay yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik Lagu BOOM - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

Lagu Replay - NCT Dream

[Intro]

Uh-huh, gotta do, gotta do (Baby)

Bring it, one, two, three, ah

[Verse 1]

Ooh, neon summakige joeun movie

Han jangmyeonin geol

Nega soneul heundeulmyeo jeo meolli

Naegero omyeon (Woo)

Ani hwolssin geujeonbuteo

Nae maeumeun getting started

Ne modeun geol saegyeoduji

Neoneun moreujiman

[Verse 2]

Uh, you, seodulleo naege dagawa

Mianhan pyojeong jitgo inneun geotdo da, ayy

Kkok menyureul goreugi jeon

Like one, two, gominhaneun geotjocha, uh

Yeah, kkok naman barabol su inneun

Teukbyeolhan gibunira (Yeah, yeah)

Amudo moreuge honja deultteo

Byeolge da byeolgeot gata (gata)

[Pre-Chorus]

Oh, oh, eoneusae nan

Neol nune damatdeon goseseo frame out

Oh, oh, ijeneun neol

Bol su eopjiman, uh

[Chorus]

Tto han beon replay

Neowaui haru, baby

Seonmyeonghan geunaldeul tell me

Doegamaboneun maeil bam

Bameul sae replay

Jeonghaejin gyeolmal wi, baby

Haengbokaetdeon sigan sogui uri

Doedollyeoboneun maeil bam

[Post-Chorus]

(Play, play, play, play) Oh

Bameul jiwobeorin magic

Neoro inhae saenggyeonan new habit

Yeah, I got a habit, girl, ah

(Play, play, play, play) Oh

Kkumi mareul geoneun magic

Kkeuneonaego sipji aneun habit

neol kkeonaeboneun maeil bam

Baca juga: Lirik Lagu Arcade - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

[Verse 3]

Sori naeseo, ha-ha, nega useumyeon

Deutgi joeun la, la, norae gateun geol

I jangmyeon soge

All night, all night mami chumchuda, baby

All night, all night dasi seulpeojyeo, baby

Mic, camera, action, go

Neol utge hal mari ireoke maneunde

My God, oh, no

Wae neol ulligon han geolkka

[Pre-Chorus]

Oh, oh, nuneul gamgo

Gyeou nal tailleo jame deullyeoda

Oh, oh, gyeolguk neol tto

Bulleonae bomyeon, uh (bulleonae bomyeon, uh)