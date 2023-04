Lee Seo Jin, Yoon Chan Young, dan Bong Jae Hyun Bersiap untuk Adu Akting dalam K-Drama Baru

Lee Seo Jin, Yoon Chan Young, dan Bong Jae Hyun akan bintangi drama Gangster, Became a High Schooler.

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Lee Seo Jin, Yoon Chan Young, dan Bong Jae Hyun sudah resmi dipastikan akan bintangi drama Korea (K-drama) Gangster Became a High Schooler mendatang.

Dikutip dari Soompi, pada tanggal (6/4/2023), telah dikonfirmasi secara resmi bahwa Lee Seo Jin, Yoon Chan Young, dan Bong Jae Hyun akan menjadi pemeran utama dari K-drama .

Drama Gangster Become a High Schooler ini merupakan karya yang berasal dari web novel populer dengan judul yang berbeda yaitu Im Gengster Became a High School Student.

Drama Gangster Became a High Schooler merupakan drama fantasi yang bercerita tentang seorang gangster yang jiwanya secara tidak sengaja memasuki tubuh seorang siswa SMA berusia 19 tahun.

Ia menyelamatkan siswa SMA berusia 19 tahun yang akan berusaha mengakhiri hidupnya.

Lee Seo Jin akan berperan sebagai Kim Deuk Pal, seorang gangster berusia 47 tahun yang akan berpindah tubuh menjadi siswa sekolah menengah.

Walaupun ia terlihat sombong tetapi pada kenyataannya, Kim Deuk Pal adalahs seseorang yang jujur ​​dan gigih.

Dia sangat ingin kembali ke sekolah dan masuk ke perguruan tinggi.

Gangster, Became a High Schooler (soompi).

Yoon Chan Young akan memerankan peran Song Yi Heon, seorang siswa SMA berusia 19 tahun yang pemalu dan pendiam.

Dia akan berpindah tubuh dengan gangster yang berusia 47 tahun itu.

Sementara Bong Jae Hyun, akan berperan sebagai Choi Se Kyung, seorang siswa sekolah menengah yang teladan, pintar, dan berparas wajah tampan.

Pada kenyataannya, dibalik kesempurnaanya ia memiliki kepribadian tersembunyi yang sensitif dan tidak diketahui oleh orang lain.

Drama Gangster Became a High Schooler ini akan bercerita tentang para pembully dan orang yang dibully.

Drama ini dapat menjadi tontonan untuk menyadarkan kita bahwa perilaku perundungan akan menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan mental yang harus dirasakan para korban.

Kendati demikian, belum ada detail resmi tentang saluran maupun tanggal siaran untuk K-drama ini mendatang.

(Tribunnews.com/Rinanda)