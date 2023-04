Drama The Real Has Come Raih Peringkat Tertinggi Saingi Doctor Cha dan Pandora: Beneath the Paradise

Drama The Real Has Come raih peringkat tertinggi baru, sementara Doctor Cha tembus rating ke dua digit.

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea dari KBS, TV The Real Has Come dan Doctor Cha terus alami peningkatan.

Dikutip dari Soompi, pada tanggal 23 April, drama The Real Has Come telah melonjak ke peringkat tertinggi.

Hal tersebut telah tertbukti bahwa drama The Real Has Come menjadikannya program yang paling banyak ditonton dari jenis apa pun yang telah ditayangkan pada hari Minggu.

Menurut Nielsen Korea, drama romantis ini melonjak ke rating nasional dengan rata-rata 23,1 persen untuk episode terbarunya.

Menandakan rekor tertinggi baru sepanjang masa untuk serial tersebut.

Drama Doctor Cha juga telah meroket ke rekor pemirsa tertinggi sepanjang masa tadi malam.

Drama komedi-medis pada episode terbaru ini menembus peringkat dengan dua digit.

Dengan episode keempatnya, drama Doctor Cha ini telah mencetak rata-rata nasional sebesar 11,2 persen.

Sementara itu, drama Pandora: Beneath the Paradise dari tvN naik ke rating nasional rata-rata 4,5 persen untuk episode terbarunya.

Drama Taxi Driver Season 2 Tamat, Akhiri Episode dengan Rating Tertinggi

Drama aksi kriminal Taxi Driver Season 2 telah selesai pada Sabtu (15/4/2023).

Drama Taxi Driver Season 2 ini diakhiri dengan rating tertinggi sepanjang masa.

Drama ini menduduki puncak rating dengan mengumpulkan pemirsa nasional sebesar rata-rata 21,0 persen, rating tersebut adalah rating tertinggi yang pernah dicapai.

Dikutip dari MyDramaList, selain memecahkan rekor rating, drama ini juga telah menetapkan standard yang tinggi dengan menjadi drama aksi kriminal yang paling banyak ditonton di tahun 2023 sejauh ini.