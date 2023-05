Lirik Lagu Summer 127 - NCT 127, Lengkap dengan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Summer 127 yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT 127.

Grup musik asuhan SM Entertainment, NCT 127 merilis lagu Summer 127 pada Juni 2017.

Lagu ini merupakan bagian dari mini album ketiga milik NCT 127, yang bertajuk Cherry Bomb.

Sejak diunggah lima tahun lalu di YouTube NCT 127, audio klip lagu Sweet Dream telah diputar lebih dari 3,9 juta kali pada Senin (8/5/2023).

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Summer 127 yang dipopulerkan oleh NCT 127 dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik Lagu Cherry Bomb - NCT 127: Im The Biggest Hit on This Stage

Lirik Lagu Summer 127 - NCT 127

[Verse 1]

Haendeure momeul matgyeo, baby

Jeo badaro jeo badaro, let it go (Ooh, ooh)

Seonmyeonghi nal kkaeuneun pado

You feel me now, you feel me right, let it go (Ooh, ooh)

Bollyumeul ollyeojwo deo keuge

Neo ttaeme seolleneun mam gamchuge, oh yeah

Amu maldo an haedo gwaenchana

Tteoreojiji anado dwae

Hamkke haja day and night

[Pre-Chorus]

Amudo moreuge meolli tteonabollae

Tteugeoun badaro-ro-ro

Seolleneun i neukkim

Neol chajeun nan lucky

Neowa hamkke

[Chorus]

I just wanna dance with you

Tteugeoun taeyangarae mam ikkeullineundero

Ppajyeodeureo jeo meolli

Pureun bada wiro geu goseuro jump on (Baby)

Baca juga: Lirik Lagu Sticker - NCT 127, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesianya

[Verse 2]

Neodo gateun gibuniji

Gabolkka (deo meolli)

Dareun got (sinnaneun got, oh)

Machi naeireun eopge, oh

Da itgoseo jamsi itgoseo

Taeyangboda tteugeoun mam

[Pre-Chorus]

Amudo moreuge meolli tteonabollae

Tteugeoun badaro-ro-ro

Seolleneun i neukkim

Neol chajeun nan lucky

Neowa hamkke

[Chorus]

I just wanna dance with you

Tteugeoun taeyangarae mam ikkeullineundero

Ppajyeodeureo jeo meolli

Pureun bada wiro geu goseuro jump on (Baby)

[Post-Chorus]

Get it on, get, get, get it on, dance

Get it on, get, get, get it on, dance

Get it on, get, get, get it on, dance

Get it on, get, get, get, get it on

Baca juga: Lirik Lagu Kick It - NCT 127, Lengkap dengan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

[Bridge]

Doragaya haneun kkeuteseo

Saeroun yeohaengeul manna

Neowa hamkkehaneun sungan

Girl, I just wanna dance with you