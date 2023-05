Coldplay Konser di Stadion GBK Jakarta pada 15 November 2023, Cek 4 Negara Lainnya

TRIBUNNEWS.COM - Coldplay mengumumkan secara resmi akan konser di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023.

Konser Coldplay di Jakarta ini bertajuk Tur Dunia Music Of The Spheres.

"Asia & Australia dates announced for November 2023 // Tokyo, Kaohsiung, Jakarta, Perth & Kuala Lumpur // Ticket info at http://coldplay.com/tour" tulis Coldplay di akun Twitter-nya, Selasa (9/5/2023).

Promotor konser Coldplay di Jakarta, PK Entertainment juga membagikan informasi ini melalui Instagram resminya.

Vokalis Coldplay, Chris Martin mengatakan band-nya akan datang ke Indonesia.

"Hello, apa kabar everbody watching in Indonesia? We're so excited to announce our first show in your beautiful country. We'll be in Indonesia - in Jakarta on November 15th and we really hope we'll see some of you there. Thank you," kata Chris Martin dalam video singkat di akun PK Entertainment.

(Hai, apa kabar semua yang ada di Indonesia? Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu. Kami akan ada di Indonesia, di Jakarta pada 15 November dan kami berharap akan bertemu kalian di sana. Terima kasih.)

Tiket konser Coldplay akan dijual secara eksklusif di coldplayinjakarta.com.

Promotor konser Coldplay hanya mengumumkan tanggal penjualan tiket presale pada 17-18 Mei 2023.

Kemudian tiket dijual secara umum pada 19 Mei 2023.

Informasi lebih lanjut tentang kategori tiket, tata letak, dan harga akan segera tersedia oleh PK Entertainment.

Konser Coldplay di Asia dan Australia akan dimulai pada 7 November 2023 di Tokyo, Jepang.

Berikut ini jadwal konser Coldplay di Asia dan Australia:

- Tokyo Dome di Tokyo, Jepang: 7 November 2023

- Kaohsiung National Stadium di Kaohsiung, Taiwan: 11 November 2023

- Gelora Bung Karno Stadium di Jakarta, Indonesia: 15 November 2023

- Optus Stadium di Perth, Australia: 18 November 2023

- National Stadium Bukit Jalil di Kuala Lumpur, Malaysia: 22 November 2023.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

