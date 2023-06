Anaknya Sukses Dapt Golden Buzzer, Ayah Putri Ariani Bingung Tawaran Sandiaga Uno

TRIBUNNEWS.COM- Aksi Putri Ariani yang memukau juri-juri America’s Got Talent (AGT), pada Selasa (6/6/2023) dengan suaranya yang menggelegar memunculkan banyak reaksi.

Rasa bangga juga ditunjukkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno dalam cuitannya yang sudah dihapus mengatakan dirinya terharu dengan pencapaian Putri Ariani.

Sandiaga bahkan menawarkan bantuan.

“Jika kamu butuh support dalam mewujudkan mimpimu, kami di @kemenparekraf siap membantunya,” kata Sandi, Rabu (7/6/2023).

Ia juga mengucapkan selamat kepada orang tua Putri Ariani.

“Berkat kalian Putri bisa sampai ke level ini. Sekali lagi, saya sangat bangga dengan talenta dan keberanian Putri,” ujar Sandi lagi.

Diketahui Putri Ariani menarik perhatian semua juri America's Got Talent (AGT).

Tidak tanggung, juri Simon Cowell, yang terkenal dengan sosoknya yang dingin, naik ke atas panggung untuk meminta Putri menyanyikan satu lagu lagi.

Sebelumnya, Putri yang merupakan seorang tuna netra itu juga jago bermain piano. Tak heran, dia membawakan lagu Loneliness ciptaannya yang rilis pada tahun 2021 sembari bermain piano.

Tangkapan layar saat Simon Cowell menekan golden buzzer button untuk penampilan Putri Ariani di Americas Got Talent (AGT) 2023. (Youtube America's Got Talent)

Lagu kedua adalah lagu Sorry Seems to be Hardest Word milik Elton John yang rilis pada 1976.

Lantas apa kata ayah Putri Ariani, Ismawan Kurnianto tentang tawaran Sandiaga Uno.

“Tentang tawaran pak Sandiaga, itu biar Putri saja yang menjawab, saya bingung jawabnya,” kata Ismawan kepada Tribunjogja.com pada Kamis (8/6/2023).

Ismawan mengakui, semenjak putri sulungnya viral di media sosial, ada banyak orang yang menghubunginya, baik untuk wawancara maupun sebatas mengucapkan selamat.