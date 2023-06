Lirik Lagu dan Terjemahan Angel - PinkPantheress: Johnny My Baby Did It Always Have To End This Way

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Angel merupakan sebuah single terbaru yang dibawakan oleh penyanyi dan produser musik asal Inggris, PinkPantheress.

Single tersebut menjadi salah satu original soundtrack untuk film yang disutradarai oleh Greta Gerwig, berjudul ‘Barbie’ (2023).

Lagu Angel dirilis pada 8 Juni 2023 melalui label Atlantic Records dan Warner Bros Records.

Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Angel dari PinkPantheress (OST. Barbie Movie):

Johnny, my baby, tell me all the details for tomorrow

Johnny, my baby's hands, they grip my fingers when they're cold

He could be the one to make me never freeze again because

No one is as romantic as him, I want you to know

Everyone tells me life was hard, but it's a piece of cake

Even if Johnny hasn't answered in a couple days (Let's go)

You won't check your phone so you can't tell me you're okay because

Johnny, my baby, did it always have to end this way?

'Cause one day (One day)

One day, my baby just went away (Went away)

My angel (My angel)

You're what haunts me now that you're away (You're away)

Everyone tells me life was hard, but it's a piece of cake

Even if Johnny hasn't answered in a couple days

You won't check your phone so you can't tell me you're okay because

Johnny, my baby, did it always have to end this way?

'Cause one day (One day)

One day, my baby just went away (Went away)

My angel (My angel)

You're what haunts me now that you're away (You're away)

(My angel)

(You're what haunts me now that you're away)

Terjemahan

Johnny, sayangku, ceritakan semua detailnya untuk besok

Johnny, tangan bayiku, ia menggenggam jari-jariku saat dingin

Dia bisa menjadi orang yang membuatku tidak pernah membeku lagi karena

Tidak ada yang seromantis dia, aku ingin kamu tahu

Semua orang mengatakan kepada saya bahwa hidup itu sulit, tetapi itu sangat mudah

Bahkan jika Johnny belum menjawab dalam beberapa hari (Ayo pergi)

Anda tidak akan memeriksa ponsel Anda sehingga Anda tidak dapat memberi tahu saya bahwa Anda baik-baik saja karena

Johnny, sayangku, apakah harus selalu berakhir seperti ini?

Karena suatu hari (Suatu hari)

Suatu hari, sayangku pergi begitu saja (Pergi)

Malaikatku (Malaikatku)

Kaulah yang menghantuiku sekarang setelah kau pergi (Kau pergi)

Semua orang mengatakan kepada saya bahwa hidup itu sulit, tetapi itu sangat mudah

Bahkan jika Johnny belum menjawab dalam beberapa hari

Anda tidak akan memeriksa ponsel Anda sehingga Anda tidak dapat memberi tahu saya bahwa Anda baik-baik saja karena

Johnny, sayangku, apakah harus selalu berakhir seperti ini?

Karena suatu hari (Suatu hari)

Suatu hari, sayangku pergi begitu saja (Pergi)

Malaikatku (Malaikatku)

Kaulah yang menghantuiku sekarang saat kau pergi (Kau pergi)

(Malaikat ku)

(Kaulah yang menghantuiku sekarang setelah kau pergi)

