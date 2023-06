Profil Band Rock asal Jepang ONE OK ROCK yang akan Konser di Jakarta

Berikut profil band rock asal Jepang One Ok Rock yang bakal manggung di Indonesia pada 29-30 September 2023 mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil band ONE OK ROCK yang akan manggung di Indonesia, pada 29 September 2023.

Dalam rangkaian tur Asia yang bertajuk Luxury Disease Asia Tour 2023, ONE OK ROCK akan mampir ke Indonesia dan bakal manggung di Beach City International Stadium, Jakarta Utara.

Sebelum berlabuh ke Indonesia, ONE OK ROCK akan melangsungkan konser mereka di Taipe pada 16-17 September dan Manila 26 September.

Kemudian di Indonesia pada 29 September dan dilanjutkan ke Hongkong, Bangkok hingga Singapura.

Namun, ONE OK ROCK diketahui menambah jadwal konser di Jakarta pada 30 September 2023.

Profil ONE OK ROCK

ONE OK ROCK merupakan grup band beraliran rock yang berasal dari Jepang.

ONE OK ROCK terbentuk pada tahun 2005.

Saat itu, ONE OK ROCK beranggotakan 5 orang dan kini menjadi 4 orang personel.

Dikutip dari Tribunnewswiki.com, Akex gitaris mereka mengundurkan diri pada tahun 2009.

Sehingga kini ONE OK ROCK beranggotakan 4 orang, yaitu Taka (vokal), Toru (gitar), Tomoya (drum) dan Ryota (bass).

Band rock asal Jepang itu diketahui bekerjasama dengan perusahaan label A-Sketch dan Amuse Inc.

Sementara nama ONE OK ROCK berasal dari kata 'one o clock' yang diambil dari jadwal waktu latihan mereka.

Diketahui, mereka memilih untuk latihan setiap minggunya pada jam 1 siang.