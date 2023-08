Penulis Serial The Last of Us Sebut Series Buatan HBO Hanya Bertahan 4 Musim

Joel (Pedro Pascal) dan Ellie (Bella Ramsey) dalam serial The Last of Us - Penulis series The Last of Us, Craig Mazin mengatakan, serial The Last of Us akan berakhir di sekitar empat musim.

TRIBUNNEWS.COM - Siapa yang tak mengenal serial The Last of Us yang diadaptasi oleh HBO?

Serial yang mengadaptasi dari game dengan judul The Last of Us, tengah mengerjakan musim keduanya.

Meski saat ini pengerjaannya tertunda, namun ada kabar yang sangat menarik untuk diketahui.

Penulis series The Last of Us, Craig Mazin baru-baru ini memberikan bocoran tentang sampai kapan musim serial tersebut berakhir.

Craig Mazin mengatakan, serial The Last of Us akan berakhir di sekitar empat musim.

Berbicara kepada The Hollywood Reporter, Mazin awalnya menyebut serial The Last of Us dapat berlangsung antara tiga hingga lima musim.

Namun menurutnya, empat musim saja cukup karena memiliki angka yang bagus.

"Itu bisa berakhir menjadi tiga atau lima. Tapi empat sepertinya angka yang bagus," kata Mazin, dikutip dari NME.

"Beberapa musim, karena cerita yang kami sampaikan, akan membutuhkan lebih sedikit episode dan beberapa akan membutuhkan lebih banyak. Berita terbaiknya adalah penonton menginginkan lebih," lanjutnya.

Bahkan, jika permintaan penggemar untuk lebih banyak episode dan musim acara tetap tinggi, Mazin mengatakan bahwa dia dan pencipta game The Last of Us, Neil Druckmann, tidak akan menyerah pada tekanan untuk menambahkan lebih banyak episode.

"Kami tidak akan menuruti keinginan untuk lebih sederhana, untuk membuat mereka lebih bahagia ketika mendengar berapa banyak episode yang diumumkan."

"Dan jika mereka tidak suka berapa banyak episode dalam satu musim karena mereka menginginkan lebih, baiklah."

"Tapi ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, saya pikir kebijaksanaan tentang bagaimana kita mengaturnya mudah-mudahan akan menjadi jelas," tegas Mazin.

Yang terpenting, kata Mazin, penggemar mendapatkan akhir musim sesuai dengan harapan mereka.