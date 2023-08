Lirik dan Terjemhan Lagu It Will Rain - Bruno Mars: If You Ever Leave Me Baby

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu It Will Rain yang dipopulerkan penyanyi Bruno Mars.

Lagu It Will Rain dirilis pada tahun 2011.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu All Of Me - John Legend: Cause All Of Me Loves All Of You

Berikut lirik dan terjemahan lagu It Will Rain - Bruno Mars:

If you ever leave me, baby

Jika sesungguhnya kau ingin meninggalkanku, kasih

Leave some m*rphine at my door

Tinggalkanlah m*morfin di pintu

'Cause it would take a whole lot of medication

Karna (Aku) kan meminum banyak obat

To realize what we used to have

Tuk menyadarkanku pada apa yang kita miliki dulu

We don't have it anymore

(sekarang) tak kita miliki lagi

There's no religion that could save me

Tak ada agama yang bisa menyelamatkan ku

No matter how long my knees are on the floor, oh

Tak peduli berapa lama aku berlutut di lantai, oh

So keep in mind all the sacrifices I'm making

Jadi ingatlah semua pengorbanan yang tlah ku lakukan

To keep you by my side

Untuk membuatmu tetap di sisiku

To keep you from walking out the door

Untuk membuatmu tak keluar dari pintu

'Cause there'll be no sunlight

Karena takkan pernah ada sinar mentari

If I lose you, baby

Jika aku kehilanganmu, kasih

There'll be no clear skies

Takkan pernah adalagi langit cerah

If I lose you, baby

Jika aku kehilanganmu, kasih

Just like the clouds

Seperti halnya mendung

My eyes will do the same if you walk away

Mataku kan sama dengannya jika kau pergi

Everyday, it'll rain

Setiap hari, kan turun hujan

Rain, rain

Hujan, hujan

I'll never be your mother's favorite

Aku takkan pernah jadi faforit ibumu

Your daddy can't even look me in the eye

Ayahmu bahkan tak bisa menatap mataku

Ooh, if I was in their shoes, I'd be doing the same thing

Ooh, jika aku berada di posisi mereka, akupun akan melakukan hal yang sama

Saying, "There goes my little girl, walking with that troublesome guy"

Berkata, "Ini dia gadis kecilku, berjalan dengan pria brengsek itu"

But they're just afraid of something they can't understand

Tapi mereka hanya takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami

Ooh, but little darling, watch me change their minds

0hh, gadis kesayanganku, lihatlah kan ku ubah pemikiran mereka

Yeah, for you I'll try, I'll try, I'll try, I'll try

yeah, untuk mu kan ku coba, kan ku coba

And pick up these broken pieces till I'm bleeding

Dan kupunguti pecahan itu sampai aku berdarah-darah

If that'll make you mine

Jika hal itu akan membuatmu menjadi milikku

'Cause there'll be no sunlight

Karena takkan pernah ada sinar mentari

If I lose you, baby

Jika aku kehilanganmu, kasih

There'll be no clear skies

Takkan pernah adalagi langit cerah

If I lose you, baby

Jika aku kehilanganmu, kasih

Just like the clouds

Seperti halnya mendung

My eyes will do the same if you walk away

Mataku kan sama dengannya jika kau pergi

Everyday, it'll rain

Setiap hari, kan turun hujan

Rain, rain

Hujan, hujan

Ooh, don't you say (Don't you say)

Ooh, janganlah kau berucap (Janganlah kau berucap)

Goodbye (Goodbye)

selamat tinggal (Selamat tinggal)

Ooh, don't you say (Don't you say)

Ooh, janganlah kau berucap (Janganlah kau berucap)

Goodbye (Goodbye)

Selamat tinggal (Selamat tinggal)

I'll pick up these broken pieces till I'm bleeding

Kan ku punguti pecahan itu sampai aku berdarah-darah

If that'll make it right

Jika itu akan membuatnya baik-baik saja

'Cause there'll be no sunlight

Karena takkan pernah ada sinar mentari

If I lose you, baby

Jika aku kehilanganmu, kasih

There'll be no clear skies

Takkan pernah adalagi langit cerah

If I lose you, baby

Jika aku kehilanganmu, kasih

Just like the clouds

Seperti halnya mendung

My eyes will do the same if you walk away

Mataku kan sama dengannya jika kau pergi

Everyday, it'll rain

Setiap hari, kan turun hujan

Rain, rain

Hujan, hujan

(Tribunnews.com)