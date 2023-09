Chord Gitar dan Lirik Lagu Taman Jurug - Esa Risty: Cahyaning bulan, Nrajang Pucuk Ing Cemara

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Taman Jurug yang dinyanyikan oleh Esa Risty Ft Ratna Antika di bawah ini.

Lagu Taman Jurug tengah viral di media sosial.

Meski telah lama dirilis lagu ini masih hits sampai sekarang.

Namun, Lagu Taman Jurug ini sejatinya milik Didi Kempot.

Kini, lagu tersebut banyak di cover oleh penyanyi-penyanyi jawa jaman sekarang.

Seperti, Esa Risty dan Ratna Antika.

Lagu cover dari Esa Risty Ft Ratna Antika ini pun trending di YouTube.

Inilah lirik dan chord gitar lagu Taman Jurug milik Didi Kempot:

Intro: Am Dm E Am

Am Dm E Am

Am Dm

Ning Kutho Solo, muda lan mudi



E Am

Ing Taman Jurug ing pinggir Bengawan Solo

Am Dm

Muda lan mudi, awan lan mbengi

E Am Dm Em Am

Do suko-suko, nanging ojo ngiket janji

Chorus:

Am Dm

Cahyaning bulan, nrajang pucuk ing cemara

E Am

Angin kang teko, sasat nggowo gending tresno

Am Dm

Banyu Bengawan, sinorot cahyaning bulan

E Am

Lir sewu dian, alerap nggugah kenangan

Am Dm

Ngersakke nopo, mung sarwo ono

E Am

Ning Taman Jurug, taman endah Kutho Solo

Am Dm

Papan kreasi, muda lan mudi

E Am

Sing tuwo-tuwo welinge jo nganti lali

Int.: Am Dm E Am

Am Dm E Am

(Tribunnews.com)