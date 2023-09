Ungkap Hubungan dengan Michelle Ashley, Billy Syahputra Tampak Kecewa Putri Pinkan Bongkar Chat WA

TRIBUNNEWS.COM - Billy Syahputra akhirnya mengungkap status hubungannya dengan Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo.

Tak menampik kedekatannya dengan Michelle Ashley, Billy Syahputra membeberkan fakta di balik hubungan mereka.

Meski membenarkan dekat, adik mendiang Olga Syahputra ini menyebut Michelle dan dirinya hanya berteman.

"Nggak, temenan," tegas Billy, dikutip dari YouTube Intip Seleb, Rabu (13/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Billy tak kuasa menyembunyikan raut kekecewaannya karena Michelle membongkar isi chat WhatsApp mereka.

Kendati demikian, dirinya mencoba maklum.

"Nggak tahu deh (marah atau tidak), ya selagi nggak gimana-gimana nggak apa-apa lah," jelas Billy.

Billy kemudian mengungkap awal mula kedekatannya dengan putri sulung Pinkan Mambo ini.

"Gue sebenernya kalo misalkan selagi orangnya asyik, ya sebisa mungkin deket. Kalo untuk sekarang deket sebagai temen aja sih, nggak lebih," bebernya.

Billy Syahputra ungkap status hubungannya dengan Michelle Ashley. (Tangkap layar YouTube)

Billy mengurai kedekatannya dengan Michelle berawal dari konten YouTube.

"Memang awal mulanya kan dia selalu wara-wiri di media manapun. Terus juga ceritanya tuh, kayak gue lihat kasihan gitu lho, dan gue juga mau bikin konten YouTube tapi karena kemaleman terus gak enak."

"Akhirnya kita cuma sharing ngobrol, main billiard dari situ anaknya baik, terus juga polos, kasihan, makanya kalo bisa gue ajak ke acara-acara gue," urainya.

Isi Chat WhatsApp Billy ke Michelle

Adapun sebelumnya, Michelle membeberkan isi chat WhatsApp Billy pada dirinya.

Dalam acara Rumpi No Secret yang dipandu Feni Rose, Michelle menceritakannya.

Mulanya Feni Rose bertanya, pesan apa yang kerap dikirimkan Billy pada Michelle.

"Biasanya WhatsApp-an apa sih, ngomongin apa?" tanya Feni Rose.

Michelle lantas membeberkannya.

"Paling dia tuh suka ngajak hangout, atau kayak bareng yang lain gitu," tutur Michelle.

Karena seringnya berkomunikasi, Michelle tak memungkiri kedekatan mereka menjadi disalahartikan.

"Sebenernya emang temenan doang, emang sering komunikasi. Jadi kalo misalnya orang salah tangkep, jadi kayak aku yang baperan," bebernya.

Meski hanya berteman, Michelle mengungkap Billy adalah sosok yang baik.

"Yang aku lihat sih dia orangnya outgoing banget, terus juga very fun, want to explore things. Itu sih menurut aku, terus juga orangnya baik, taking care of others," lanjut Michelle.

Disinggung soal pacar di tengah kedekatannya dengan Billy Syahputra, Michelle Ashley merasa dirinya masih labil.

Alasan inilah yang membuat Michelle Ashley tidak tahu apakah ia siap memiliki kekasih atau tidak.

Meski demikian, Michelle Ashley membuka hatinya untuk menjadi tambatan hati siapapun nanti.

"Masih labil sih aku, masih nggak tahu siap atau enggak," ujar Michelle.

"Tapi kalo misalkan ada yang muncul dan cocok, ya udah," imbuhnya.

Hingga saat ini, Michelle diketahui belum pernah berpacaran.

Tetapi, dia hanya sebatas suka atau naksir.

"Naksir-naksir udahlah," tukasnya.

(Tribunnews.com/ Salma)