Jadwal Proliga 2023 Purwokerto - Info Tiket Reguler Sabtu dan Minggu Sold Out

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2022 pekan kedua putaran pertama akan menggelar pertandingan di Purwokerto.

Pertandingan Proliga 2023 Purwokerto bakal berlangsung di GOR Satria, Kamis (12/1/2023) hingga Minggu (15/1/2023) live Moji TV dan Vidio.

Animo tinggi menyaksikan Proliga 2023 Purwokerto terbukti dari tiket reguler pertandingan untuk hari Sabtu dan Minggu ludes terjual.

Jadwal Proliga 2023 Purwokerto (GOR Satria, Purwokerto)

Pekan II Putaran Pertama

Kamis, 12 Januari

12.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Jumat, 13 Januari

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN (Putri)

16.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Sabtu, 14 Januari

14.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Minggu, 15 Januari

12.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokomia Pupuk Indonesia (Putri)

18.30 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putri)

Info Tiket Proliga 2023 Purwokerto