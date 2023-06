Menhub Budi Karya Apresiasi Turnamen Golf Sinar Mas Land X Tribun Network 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi membuka turnamen golf Sinar Mas Land X Tribun Network 2023, Minggu (25/6/2023).

Turnamen tersebut digelar di Damai Indah Golf, BSD City, Tangerang, Banten.

Budi Karya mengapresiasi langkah Tribun Network menjalin kolaborasi lintas sektor, dalam hal ini dengan Sinar Mas Land.

"Saya pikir Tribun melakukan suatu langkah yang baik untuk berkomunikasi dengan masyrakat olahraga, golf adalah hari ini tempat kami bergaul dan dengan Sinar Mas bagus sekali," kata Budi Karya usai melakukan tee shot.

Budi Karya menilai, Tribun harus berpartisipasi dalam dunia olahraga, baik sebagai penyelenggara acara (EO) maupun sebagai medium untuk penyebar luasan informasi.

Pasalnya, lanjut Budi Karya, media massa memiliki peran penting untuk mengembangkan, serta menumbuhkan mintat berolahraga.

"Saya pikir harus (berpartisipasi), karena kegandrungan masyarakat untuk berolahraga ini tinggi sekali, mau golf, mau sepeda, mau lari - jalan kaki, semua ingin melakukan itu. Oleh karenanya Tribun mendekatkan dengan dunia itu, baik formal dalam suatu turnamen, maupun meng-endorse kegiatan-kegiatan olahraga," kata Budi Karya.

"Karena tidak banyak orang yang eksplain (menjelaskan - red) dan menurut research (penelitian - red), olahraga itu menurunkan kewajiban asuransi suatu negara, Jepang membuktikan. Jadi makin olahraga banyak, sakit itu akan berkurang, individual orang tidak sakit dan negara juga diuntungkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri kelahiran Palembang, Sumatra Selatan itu berharap Tribun makin masif mengadakan kegiatan serupa.

"Harapan saya, lakukan sering-sering, supaya BSD tambah rame, Tribun makin populer dan masyarakat senang olahraga," ungkap Budi Karya.

Sekadar informasi, kategori yang dilombakan dalam kompetisi golf ini adalah Best Gross Overall (BGO), Best Nett Overall (BNO), BNO 1 – 3 (Flight A), BNO 1 – 3 (Flight B), BNO 1 – 3 (Flight C), Nearest to the Line, Nearest to The Pin, dan Longest Drive.

Nantinya, pemenang setiap kategori berhak untuk membawa pulang hadiah berupa trofi juara. Selain itu, terdapat juga kesempatan untuk membawa pulang hadiah hole-in-one berupa uang tunai Rp100 juta, BMW 220i Coupe M Sport, dan Toyota Kijang Innova Zenix G.

Selain itu, para peserta berkesempatan mengikuti lucky draw dengan hadiah 10 unit microwave, lima unit TV LED, 15 pcs logam mulia, 20 unit smartphone, 10 pasang sepatu golf, serta doorprize motor listrik Alva Cervo dan Laptop HP!

Sebagai turnamen golf berskala nasional, Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023 dihadiri oleh para golfer andal dari seluruh Indonesia.

Maka itu, turnamen ini tak hanya sekadar menjadi kompetisi bagi para peserta, namun juga merupakan ajang untuk memperluas network dan partnership yang tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar golf.

Tak hanya sampai di situ, acara ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan menarik seperti mini exhibition.

Tribun Network X Sinar Mas Land Golf Tournament 2023 didukung oleh Sinarmas Land sebagai sponsor bersama HP, BCA, Dermaster Clinic Indonesia, Hotel Pullman Jakarta Central Park, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Mandarin Oriental Jakarta, dan Tuscany Boutique Hotel.