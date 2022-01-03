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KODE REDEEM FF Terbaru 3 Januari 2022, Simak Cara Klaim Kodenya di reward.ff.garena.com
Kode Redeem FF 3 Januari 2022 bisa diklaim gratis melalui reward.ff.garena.com, simak cara klaim kodenya agar mendapatkan item secara gratis.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk Senin, 3 Januari 2022.
Kode redeem FF bisa diklaim dengan mudah secara online, cukup melalui laman reward.ff.garena.com.
Apabila kode tidak dapat diklaim berarti kode tersebut sudah tidak tersedia.
Kode redeem FF yang diklaim, bisa ditukar dengan berbagai hadiah seperti diamond, senjata, bundle, voucher, dan item-item gratis menarik lainnya.
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Kumpulan Kode Reedem FF Senin, 3 Januari 2022, dikutip dari republicworld.com:
DDFRTY1919POUYT: Free Pet
FFGYBGFDAPQO: Free Fire Diamonds
FFGTYUO19POKH: Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
BBHUQWPO1919UY: Diamond Royale Voucher
MJTFAER8UOP19: 80,000 diamond codes