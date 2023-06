Dapat Dukungan SAP Indonesia dan TMS Consulting, Hillcon Jalankan Transformasi Digital

Laporan Wartawan Tribunnews, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Emiten sektor jasa konstruksi dan pertambangan PT Hillcon Tbk. (HILL) menjalin kerja sama dengan SAP Indonesia dan TMS Consulting untuk menjalankan transformasi digital terintegrasi dalam proses bisnisnya.

Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi, dan Good Corporate Governance bisnis HILLCON semakin baik ke depannya.

Hillcon akan mengimplementasikan solusi ‘RISE with SAP S/4HANA Mining Package on Cloud4C’ dengan menunjuk TMS Consulting sebagai implementator.

Hillcon dan TMS Consulting sudah melakukan kick off meeting pada 19 Juni 2023 yang juga dihadiri oleh Head of Mid market SAP Indonesia Anastasia Siada.

Chief Commercial Officer of TMS Consulting Albert Juanda mengatakan, kerja sama antara TMS Consulting dengan Hillcon ini mencakup pembelian lisensi dan implementasi serta support teknologi RISE with SAP S/4 HANA Mining Package on Cloud4C.

"Kami akan menerapkan pengetahuan dan keahlian agar dapat bisa mengimplementasikan teknologi ini secara maksimal kepada client kami, Hillcon," ujarnya.

Kerja sama Hillcom dan TMS Consulting ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Nantinya, seluruh anak usaha Hilcon akan mengimplementasikan teknologi RISE with SAP S/4 HANA Mining Package on Cloud4C.

Untuk jangka pendek, Hillcon akan menerapkan di anak usahanya, yakni PT.Hillconjaya Sakti yang bergerak di sektor kontraktor pertambangan dan beberapa anak perusahaan lainnya.

Proses implementasi teknologi ini akan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan ditambah extra 1 bulan support dari SAP Indonesia, dengan TMS Consulting sebagai implementator.

Hillcon menilai sistem SAP dengan dukungan TMS Consulting berharap bisa menjawab tantangan kemajuan perusahaan dalam pengelolaan data yang terkait semua aktivitas melalui transformasi digital yang terintegrasi, terstandarisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dengan penerapan teknologi SAP, dia berharap bisa mencapai perkembangan standar operasional yang efisien dan berkelanjutan. Serta, sistem SAP ini bisa memperkuat bisnis perusahaan di sektor pertambangan.

Stanley Qiu, Direktur Hillcon mengatakan, perusahaanya memilih TMS Consulting karena keahlian dan pengalaman luas TMS dalam menyediakan layanan teknologi informasi di industri pertambangan.

Menurut Jaya Angdika, salah satu direktur Hillcon, perusahaannya menargetkan bisa meningkatkan kinerja keuangannya pada 2023. Untuk itu, HILLCON fokus untuk meningkatkan efisiensi operasional untuk meningkatkan profitabilitas, serta terus berperan menciptakan lapangan kerja yang baru kedepannya.