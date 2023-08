Endank Soekamti di Karawang dan Aldi Taher di Jakarta, Intip Jadwal Lengkap Akhir Pekan Ini!

TRIBUNNEWS.COM - Setelah hampir sepekan penat dengan pekerjaan, waktunya kamu refreshing sambil hangout bareng teman sekantor atau keluarga di weekend pekan kedua bulan Agustus ini.

Sejumlah artis, band, dan beberapa festival bakal nemenin malam Sabtu kamu sampai hari Minggu nanti. Kira-kira ada idola kamu manggung di weekend ini?

Yuk, intip aja langsung jadwal konser atau festival berikut ini, biar gak gabut banget di rumah.

Jakarta

Jelang weekend ini, Jakarta sangat sibuk dengan berbagai jenis hiburan mulai dari The90sfestival, konser Safe & Sound dan The Sounds Project Vol.6.

Untuk kamu yang mau nostalgia dengan musisi tahun 90-an hingga 2000, bisa mampir ke Gambir Expo Kemayoran buat nonton langsung Mr. Big, TITI DJ, Pas Band, Padi Reborn, Ahmad Band, Cokelat, Tipe-X dan sederet musisi lainnya.

Konser ini mulai dibuka tanggal 12-13 Agustus nanti, untuk pembelian tiketnya kamu bisa kunjungi website the90sfestival.com.

Kalau kamu tipikal anak muda yang suka dengerin musisi jaman sekarang, ada juga event-event yang wajib banget kamu kunjungi di Jakarta.

One Day Summer Festival as Safe and Sound hadir di Parkir Akuatik Gelora Bung Karno pada 12 Agustus yang akan diramaikan sederet solois dan band ternama Tanah Air yang hadir nemenin malam minggu kamu. Mulai dari Nadin Amizah, Yura Yunita, Kunto Aji dan dua grup musisi, Reality Club dan Lomba Sihir.

Tiketnya sendiri dibanderol mulai 100 ribu dan bisa kamu dapatkan di goers.co/safeandsound, langsung di cek aja ya sebelum kehabisan.

Geser ke Jakarta Utara, juga ada konser akbar yang gak mungkin kamu tinggalkan di Ecopark Ancol Yakni, The Sounds Project Vol. 6 yang diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut mulai 11 sampai 13 Agustus nanti.

Deretan musisi papan atas tanah air bakal perform di Ancol. Mulai dari Andra & Backbone, HIVI!, Isyana Sarasvati, Ardhito Pramono, D’Masiv, JKT48 sampai Aldi Taher bakal temani akhir pekan kamu.

Untuk ketersediaan tiket, kamu bisa mampir dan cek di kiostix.com/e/the-sounds-project-vol-6, harga mulai 150 ribu sampai yang tertinggi di 600 ribu, jangan sampai kelewatan ya.

Karawang