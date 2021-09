Menuju Beyond Digital Banking dengan Super-App Nasabah Retail dan Super-Platform Nasabah Korporasi

TRIBUNNEWS.COM/HO

Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi saat memperkenalkan Livin' by Mandiri di Jakarta, Senin (8/3/2021). Melanjutkan transformasi layanan perbankan digital Bank Mandiri, Livin' by Mandiri diperkenalkan sebagai pengganti nama aplikasi Mandiri Online yang akan disempurnakan dengan berbagai kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan perseroan di era bank 4.0. Nama Livin' by Mandiri sendiri mengandung makna kawan atau sahabat dekat yang dapat diandalkan untuk hidup yang lebih mudah dan bahagia. TRIBUNNEWS/HO