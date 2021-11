Darmawan Prasodjo Ungkap Karakter Jokowi yang Mempengaruhi Karakter Pembangunan di Indonesia

buku Jokowi and the New Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan sejumlah karakter Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini berpengaruh terhadap karakter pembangunan di Indonesia.

Darmawan Prasodjo mengungkapkan hal tersebut secara lengkap termuat dalam bukunya yang ditulis bersama Tim Hannigan berjudul Jokowi And The New Indonesia: A Political Biografi.

Secara singkat di dalam bukunya tersebut, kata dia, sejumlah karakter Jokowi yang dinilainya mempengaruhi karakter pembangunan di Indonesia di antaranya adalah empati dan tepo seliro (tenggang rasa), peduli, serta humanis.

diskusi bedah buku 'Jokowi and the New Indonesia', yang ditulis oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Tim Hannigan, Jumat (5/10/2021). (ist)

Darmawan yang juga sempat menjadi Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional tersebut mengatakan karakter empati dan tepo seliro tersebut tercermin misalnya dalam kebijakan pembangunan di Papua.

Pembangunan yang dicontohkannya di antaranya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muaratami, Kota Jayapura.

Menurutnya, Jokowi membangun sejumlah fasilitas di Skouw di antaranya gedung, pasar, dan jalan karena untuk menjadikan lokasi yang sebelumnya kumuh, terisolasi, dan masyarakatnya miskin karena rasa empati dan tepo seliro pada masyarakat Papua.

Melalui pembangunan di wilayah tersebut, kata dia, saat ini Skouw telah menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di mana ekonomi di sana berkembang sangat pesat.

Baca juga: Wadirut PLN Darmawan Prasodjo Ungkap soal Pembangunan RI Lewat Buku Jokowi and The New Indonesia

Selain itu, kata Darmawan, daerah yang tadinya merupakan daerah terisolasi tersebut juga memberikan kebanggaan dan keberanian bagi rakyat Papua serta bangsa Indonesia.

Selain itu, kata dia, saat ini pembangunan juga tengah dilakukan di berbagai wilayah PLBN yang ada di Indonesia dengan maksud untuk memakmurkan masyarakat-masyarakat yang ada di sana.