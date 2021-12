Promo Jelang Tahun Baru 2022: Yoshinoya Diskon hingga Rp100 Ribu, McD Beli 1 Gratis 1

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar promo menjelang Tahun Baru 2020 yang bisa kamu nikmati.

Kamu bisa memesan makanan favoritmu untuk memeriahkan malam Tahun Baru 2022 nanti.

Mulai Wingstop hingga Jco, berbagai macam restoran cepat saji menawarkan promo menarik.

Ada buy one get one bahkan diskon hingga Rp100 ribu.

Dirangkum Tribunnews, berikut ini daftar promo menjelang Tahun Baru 2022:

1. Wingstop

Promo Wingstop jelang Tahun Baru 2022 (Instagram @wingstopid)

Wingstop menawarkan promo Holiday Treat yang berlaku hingga 2 Januari 2022 mendatang.

Dengan hanya Rp73 ribu, kamu sudah bisa membawa pulang 8 pcs Crunchy Wings dan 8 pcs Boneless Wings.

Untuk rasa, kamu bisa memilih sesuai selera.

Promo ini berlaku untuk pembelian Dine in, Takeaway, Click 'n Wing it, GrabFood, GoFood, dan Shopee Food.