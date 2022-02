Pemerintah Sudah Tetapkan HET Rp 11.500, Minyak Goreng Murah Masih Langka

TribunJateng.com/Raka F Pujangga

Pemerintah resmi menerapkan harga eceran tertinggi (HET) mulai Selasa(1/2). Adapun harga yang ditetapkan yaitu minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Hal ini disambut antusias warga, banyak yang mulai membeli minyak goreng.