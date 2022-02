Pertamina dan Penyedia SPBU Lainnya Menaikkan Harga BBM, Berikut Rinciannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di dalam negeri mulai naik.

Kenaikan tersebut sebagai akibat dari melambungnya harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan belakangan.

Di tingkat domestik, hal ini tercermin pada Indonesian Crude Price (ICP) bulan Januari 2022 yang tercatat naik 12,53 dollar AS per barel ke level 85,89 dollar AS per barel.

Seturut dinamika harga minyak mentah, sejumlah badan usaha pun telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidinya.

Lihat saja Pertamina, yang menetapkan penyesuaian berupa kenaikan harga pada tiga produk bahan bakar khusus (BBK) non subsidinya. Ketiga BBK tersebut meliputi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Usai penyesuaian, harga ketiga BBK ini beragam di tiap wilayah, bergantung pada ajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di wilayah masing-masing.

Per 12 Februari 2022, untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen, Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 13.500, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 13.200, dan Dexlite (CN 51) naik menjadi 12.150 per liter.

Sebagai pembanding, sebelumnya harga Pertamax Turbo Rp 12.000, Pertamina Dex Rp 11.150, dan Dexlite di harga Rp 9.500.

Harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite di wilayah lainnya bisa memiliki harga yang berbeda usai penyesuaian harga.

Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting mengatakan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.

