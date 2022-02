Update Harga Emas Antam Rabu, 16 Februari 2022: Turun Rp 11.000 Jadi Rp 946.000 per Gram

Tribunnews/Herudin

Karyawan menunjukkan emas logam mulia di kantor Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020). Seiring dengan naiknya harga emas yang mencapai Rp 1,022 juta per gram pada Selasa (28/7/2020), PT Pegadaian (Persero) mengajak masyarakat untuk melakukan top up atau menambah nilai pinjaman bagi masyarakat yang telah menggadaikan emasnya. Tribunnews/Herudin - Harga emas hari ini, Rabu (16/2/2022), turun jadi Rp 946.000 per gram. Simak rincian harga emas Antam per hari ini.