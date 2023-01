Rupiah Pagi Bergerak Menguat Terhadap Dolar AS, Kini di Level Rp15.562

Petugas menghitung uang dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rabu pagi ini pukul 09.40 WIB berada di level Rp15.562. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) Rabu pagi ini (11/1/2023) pukul 09.40 WIB berada di level Rp15.562.

Sebelumnya, mengutip Bloomberg Rate, pada Selasa (10/1/2023) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp15.575 atau menguat tipis 13 poin.

Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuaibi sebelumnya mengatakan, rupiah hari ini masih akan berfluktuasi dan cenderung melemah.

"Sedangkan untuk perdagangan besok (hari ini), mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.560 hingga Rp15.620," ucap Ibrahim dalam analisanya, dikutip (11/1/2023).

Ibrahim mengatakan, pelemahan rupiah pada kemarin salah satunya disebabkan fluktuasi indeks dolar AS hingga wacana kebijakan Bank Sentral AS atau The Fed, terkait wacana kenaikkan suku bunga.

"Dolar AS merana di dekat level terendah tujuh bulan terhadap mata uang utama lainnya pada hari Selasa, karena investor berhati-hati bahwa Federal Reserve mungkin mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga," ucap Ibrahim.

Baca juga: Rupiah Bergerak Melemah Terhadap Dolar AS, Dekati Level Rp15.600

"Pasar semakin ragu bahwa Fed harus mengambil suku bunga di atas 5 persen untuk mendinginkan inflasi, karena dampak dari kenaikan suku bunga yang agresif tahun lalu sudah terasa," pungkasnya.