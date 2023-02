Rupiah Pagi Dibuka Melemah ke Rp 15.188 Per Dolar di Pasar Spot

Petugas menghitung uang dolar AS di sebuah gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Rupiah spot pagi ini dibuka di level Rp 15.188 per dolar AS atau melemah 0,19 persen dibandingkan dengan penutupan Rabu lalu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah di perdagangan pagi ini di pasar spot, Jumat (17/2/2023).

Rupiah spot dibuka di level Rp 15.188 per dolar AS atau melemah 0,19 persen dibandingkan dengan penutupan Rabu (15/2) yang berada di Rp 15.159 per dolar AS. Pergerakan rupiah ini sejalan dengan sebagian besar mata uang di Asia.

Hingga pukul 09.00 WIB, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah terjun 1,02 persen. Disusul, ringgit Malaysia yang anjlok 0,63%.

Selanjutnya, yen Jepang yang ambles 0,54% dan baht Thailand yang koreksi 0,49%. Lalu ada dolar Taiwan dan peso Filipina yang sama-sama terdepresiasi 0,29 persen.

Berikutnya, dolar Singapura dan yuan China yang sama-sama tergelincir 0,26% pada perdagangan pagi ini.

Dolar Hongkong menjadi satu-satunya mata uang di Asia yang menguat setelah naik 0,02% terhadap the greenback.

Laporan Reporter: Anna Suci Perwitasari | Sumber: Kontan