Total Transaksi JakOne Mobile Bank DKI Sentuh Rp 22 Triliun di Tahun 2022

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan The Best Regional Government Bank At Digital Innovation kepada Bank DKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Bank DKI terus mendorong transformasi dan inovasi digital sebagai bentuk adaptasi tantangan perbankan di era perkembangan zaman.

Terbaru, Bank DKI memulai implementasi aplikasi digital lending sebagai bentuk kemudahan akses fasilitas kredit serta pembiayaan bagi masyarakat.

Terkait transaksi nontunai dengan kartu, Bank DKI meluaskan akseptasi JakCard sebagai uang elektronik di berbagai moda transportasi ibu kota, hingga tiket masuk sejumlah museum.

Sementara aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mencatatkan 22 juta transaksi dengan total nominal hingga Rp 22,4 triliun sepanjang tahun 2022.

"Hingga Desember 2022 aplikasi JakOne Mobile berhasil meraih 2 juta pengguna, dengan 22 juta volume transaksi, dan meraih nominal transaksi hingga sebesar Rp 22,4 triliun," kata Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023).

Atas kinerja inovasi digital ini, Bank DKI meraih penghargaan kategori The Best Regional Government Bank At Digital Innovation pada gelaran Property & Bank Awards 2023 and Indonesia My Home Awards 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menyampaikan pihaknya akan senantiasa menghadirkan inovasi lewat kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem digital.

"Dengan harapan dapat menjawab berbagai kebutuhan perbankan digital nasabah yang adaptif melalui digitalisasi serta berdampak pada pencapaian bisnis yang berkelanjutan," ungkap Arie.