BUMN Ini Rekrut Talent Perempuan Lewat Program Women Lead

Talkshow dan kick off Askrindo Women Lead.

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian BUMN telah mencanangkan peran perempuan sebagai pemimpin guna meningkatkan kesetaraan gender di dunia korporasi dan mencanangkan pemenuhan pemimpin perempuan sebanyak 25 persen.

Mendukung upaya ini, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memberikan kesempatan yang sama bagi para perempuan menjadi top talent perusahaan melalui program pengembangan “Askrindo Women Lead”.

Program ini dirancang guna mendorong serta memberdayakan peran perempuan untuk menjadi pemimpin perusahaan yang handal.

Askrindo Women Lead menjadi salah satu bagian dari rangkaian Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Program di Askrindo yang bertemakan “DigitALL : Innovation and Technology for Gender Equity”. Askrindo menerapkan program yang terstruktur dalam mengimplementasikan lingkungan kerja yang mendukung Women Empowerment Principles (WEPs).

Direktur Utama Askrindo Priyastomo, mengatakan Askrindo Women Lead tidak ditujukan untuk menciptakan eksklusifitas, justru menguatkan lingkungan kerja yang inklusif tanpa memberi ruang terhadap diskriminasi gender.

”Program ini diharapkan mampu memperluas ruang kolaborasi di mana karyawan wajib berperan sebagai support system yang kuat bagi pengembangan diri karyawati di PT Askrindo,” ujar Priyastomo dalam keterangan pers dikutip Rabu, 12 April 2023.

"Kami mengajak khususnya karyawati untuk berperan aktif dalam setiap program pengembangan," imbuhnya.