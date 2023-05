Tren WFH Selama Pandemi Covid-19 Ubah Desain Perkantoran Secara Drastis

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputy Editor-in-Chief and Research Coordinator Kokuyo Co. Ltd, Yuki Kanamori, menilai tren bekerja secara daring atau Work From Home (WFH) yang mulai diterapkan selama pandemi Covid-19 mengubah prioritas desain perkantoran secara drastis.

Dirinya mengatakan kini desain perkantoran mengimplementasikan konsep fungsional yang berfokus pada karyawan.

"Desain perkantoran yang sebelumnya fokus terhadap kemegahan dan kemewahan gedung, kini mengimplementasikan konsep fungsional yang berfokus pada karyawan," ujar Yuki, Rabu (31/5/2023).

Hal tersebut diungkapkan oleh Yuki dalam Seminar Desain Interior Kantor IDETalk yang digelar Program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Tarumanagara di Kampus Untar, Jakarta.

Menurut Yuki, desain perkantoran yang memenuhi keperluan gaya hidup karyawannya sangat penting.

"Hal ini sangat penting untuk mendorong motivasi karyawan dalam bekerja di kantor," kata Yuki.

Ketua Program Studi Desain Interior FSRD Maitri Widya Mutiara, S.Ds., M.M. mengatakan pihaknya berupaya mendukung peningkatan kapasitas mahasiswa mengenai desain interior.

"Seminar ini menunjukkan kontribusi fakultas ini dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)," kata Maitri.

Seminar ini merupakan implementasi kerja sama antara FSRD Untar dengan dunia industri, dalam hal ini Kokuyo Co. Ltd.