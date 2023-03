Viral Tali Bungee Jumping Thailand Putus, Seorang Turis Hong Kong Berhasil Selamat

TRIBUNNEWS.COM - Seorang turis asal Hong Kong berhasil selamat setelah tali Bungee Jumping mengikatnya terputus.

Pengalaman tersebut, Mike (39) rasakan ketika ia mengunjungi Taman Safari dan Petualangan Changthai Thappraya pada Januari 2023 kemarin.

Dikutip dari CNN, cuplikan dari insiden mengerikan itu menjadi viral di media sosial.

Mike bermaksud mencoba lapangan tembak di situs tersebut, tetapi akhirnya diyakinkan teman-temannya untuk mencoba bungee jumping.

Setelah melihat temannya terjun lebih dulu, Mike melangkah ke tepi platform bungee setinggi 10 lantai dan melompat.

Dikutip dari Global News, rekaman kejadian menunjukkan Mike jatuh bebas ketika tali bungee yang melilit kakinya putus.

Tubuh Mike terhempas ke air di bawah dengan kecepatan tinggi.

"Itu sangat tinggi jadi saya menutup mata," kata Mike kepada CNN.

"Saya berencana untuk membuka mata lagi ketika saya bangkit kembali," ungkapnya.

"Saya menyadari talinya telah putus ketika saya membuka mata dan saya dikelilingi oleh air," imbuhnya.

Pergelangan kakinya masih terikat oleh sisa tali bungee.

Mike kemudian berenang menuju permukaan.

"Saya mendarat di sisi kiri saya sehingga lukanya lebih serius," ungkapnya.

"Seolah-olah seseorang baru saja memukul saya dengan sangat keras," paparnya.