Temui Wamendag Chile, Zulhas Harap Ratifikasi Protokol Perdagangan IC-CEPA Rampung Tahun Ini

TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengapresiasi implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Chile (IC-CEPA) yang telah berjalan baik.

Zulhas pun mendorong proses ratifikasi protokol perdagangan tersebut bisa dirampungkan tahun ini.

Pernyataan ini disampaikan Zulhas usai bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan Chile Claudia Sanhueza di sela forum Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dari Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC MRT), di Detroit, Amerika Serikat pada Kamis (25/5/2023).

"IC-CEPA telah memberi dampak positif berupa peningkatan tren perdagangan kedua negara sebesar 21,4 persen dalam lima tahun terakhir," kata Zulhas dalam keterangannya, Senin (29/5/2023).

"Indonesia pun mendorong agar proses ratifikasi protokol perdagangan jasa IC-CEPA selesai sesuai target yaitu tahun ini," tuturnya.

Zulhas sendiri menyambut baik kerja sama halal Indonesia - Chile. Ia mengatakan pemerintah Chile menjadi negara pertama yang menandatangani MoU Jaminan Produk Halal dengan Indonesia pada 9 November 2022 lalu. MoU itu bertujuan mengupayakan kerja sama halal di ranah jaminan kualitas, penilaian kepatuhan, pengakuan bersama dan promosi.

"Kami sampaikan bahwa Indonesia sangat memperhatikan potensi dan kerja sama di bidang pasar halal," ungkap dia.

Adapun Claudia menyampaikan bahwa Chile ingin mengembangkan kerja sama dengan Indonesia di bidang mineral kritis.

Sebagai informasi, di tahun 2022 perdagangan Indonesia - Chile tercatat mencapai 584 juta dolar AS. Ekspor Indonesia sebesar 355 juta dolar AS dan impor 299 juta dolar AS.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Chile diantarnya kendaraan bermotor, pupuk mineral atau kimia, alas kaki, mesin penggiling mineral, serta getah dan ekstrak sayuran. Sedangkan komoditas impor Indonesia dari Chile yakni tembaga, anggur, bubur kayu, ikan beku dan pupuk mineral atau kimia.