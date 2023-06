Ditantang Duel Elon Musk di Arena, Mark Zuckerberg: Kirim Lokasi Sekarang

TRIBUNNEWS.COM - CEO Tesla, Elon Musk, menantang CEO Meta, Mark Zuckerberg untuk bertarung.

Mark Zuckerberg membalas tantangan Elon Musk dengan mengatakan "Kirim saya lokasi(mu) sekarang."

Awalnya, Elon Musk membalas tweet seorang pengguna Twitter yang membahas tentang proyek baru META dengan kode "Proyek 92".

Pengguna Twitter mengatakan proyek itu akan menjadi saingan Twitter.

Elon Musk dan sejumlah pengguna Twitter saling membalas dalam thread berjudul "META to Release "Twitter Rival" Called THREADS" itu.

"Saya yakin, Earth tidak sabar berada di bawah Zuck tanpa ada pilihan lain. Setidaknya akan sedikit "waras". Sedikit mengkhawatirkan di sana," tulis Elon Musk.

"Sebaiknya hati-hati @elonmusk saya dengar dia (Mark Zuckerberg) belajar jiu jitsu sekarang," balas seorang pengguna Twitter.

"Saya bersedia maju dalam pertarungan jika lawannya dia," balas Elon Musk.

Tantangan Elon Musk ini mendapat respon langsung dari Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg memposting Instagram story yang menampilkan tangkapan layar percakapan Elon Musk di Twitter dengan sejumlah pengguna Twitter.

Terlihat tweet Elon Musk, "I'm up for a cage match if he is lol."

Kemudian, di bawahnya terlihat seorang pengguna Twitter membalas, "Lol I love Elon but you better start training (Haha aku mencintaimu Elon, tapi lebih baik kamu mulai berlatih)."

Di bawah percakapan itu, Mark Zuckerberg menulis "Send Me Location" dengan font yang cukup besar.

Balasan Elon Musk dengan pengguna Twitter yang menantang Mark Zuckerberg untuk bertanding (kiri). Mark Zuckerberg memenangkan turnamen jiu jutsu (kanan). (Elon Musk/Twitter)

Pada 6 Mei 2023, Mark Zuckerberg mengunggah ke Instagram dengan foto-foto dari hari pertarungannya.