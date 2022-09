4 Makanan Terbaik Untuk Orang Dengan Gula Darah Tinggi: Telur Hingga Kedelai

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini empat makanan terbaik yang disarankan untuk dikonsumsi orang dengan gula darah tinggi.

Kondisi dan faktor yang dapat menyebabkan gula darah tinggi di antaranya kelebihan berat badan, diabetes tipe 2, dan kurangnya aktivitas fisik.

Bagi orang dengan gula darah tinggi, penting untuk mengetahui apa saja makanan yang dapat membantu menjaga gula darah tetap stabil dan mengurangi lonjakan gula darah.

Dikutip dari Eat This, Not That!, ahli nutrisi dan penulis buku Diabetes Create Your Plate Meal Prep Cookbook, Toby Amidor, menyarankan untuk memilih makanan dengan indeks glikemik (GI) lebih rendah yang tidak akan memengaruhi gula darah tinggi.

Menurut Toby, terdapat empat makanan bergizi yang tidak akan berdampak negatif pada kadar gula darah.

Apa saja makanan-makanan tersebut?

Simak inilah empat makanan terbaik untuk orang dengan gula darah tinggi:

1. Telur

Ilustrasi Telur (Kompas.com)

Telur adalah makanan berprotein tinggi yang tidak akan memengaruhi gula darah tinggi.

"Telur adalah makanan berprotein yang hampir tidak mengandung karbohidrat, sehingga memiliki efek minimal pada gula darah," kata Toby.