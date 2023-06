Cara Sederhana Ciptakan Kebahagiaan untuk Kesehatan Fisik dan Mental yang Lebih Baik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah studi yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation dan CNN menunjukan,

90 persen dari orang dewasa Amerika menganggap kesehatan mental sebagai sebuah krisis di Amerika Serikat.

Banyak orang yang menginginkan kebahagiaan bisa mereka ciptakan sendiri.

Kebahagiaan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional.

Chairman of the Herbalife Institute and Herbalife Advisory Board Member, David Heber mengatakan hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesehatan fisik serta mengoptimalkan kesehatan emosional dan mental.

“Mengikuti gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik dapat menghasilkan penurunan denyut jantung, tekanan darah, dan kecemasan, yang semuanya dapat terkait dengan kebahagiaan. Selain itu, kebahagiaan terkait dengan pelepasan endorfin, serotonin, dopamine, dan neurotransmitter lain yang terkait dengan kesehatan otak,” kata David pada Jumat (16/6/2023).

Menurut survei Ipsos, kebahagiaan terbesar adalah soal keluarga terkait kondisi tempat tinggal yang aman dan dalam kendali, memiliki pekerjaan yang bermakna, dan memiliki keamanan finansial yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa tips proaktif yang dapat menciptakan kebahagiaan sendiri dan mencapai kesehatan secara keseluruhan yang lebih baik dalam jangka panjang.

1. Pola Makan yang Sehat

Ilmu menunjukkan bahwa pola makan sehat juga berkontribusi pada kebahagiaan.

Keadaan fisik kesejahteraan sangat ditentukan oleh bagaimana memberi bahan bakar pada tubuh.

Tubuh adalah wadah yang hanya dapat berfungsi secara optimal jika merawatnya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi kebiasaan sehari-hari dalam menjalani pola makan seimbang dan gaya hidup aktif yang sehat.

2. Berolahraga secara Teratur

Berolahraga secara teratur dan menjaga gaya hidup aktif dapat memberikan manfaat baik bagi tubuh maupun pikiran.