Tips Sehat Makan All You Can Eat, Hindari Hal Ini

All you can eat merupakan sebuah strategi pemasaran dalam dunia kuliner.

Pelanggan hanya cukup membayar satu kali untuk diperbolehkan makan sepuasnya makanan yang tersedia dalam batas waktu yang ditentukan.

Salah satu jenis makanan yang paling banyak diusung adalah daging panggang khas Korea dan Jepang.

Karena waktu makan telah ditentukan, pelanggan biasanya tidak mau rugi dengan memakan daging sebanyak banyaknya.

Sehingga, secara tidak sadar akan banyak memakan daging panggang tersebut.

Sementara itu, daging marinasi mengandung kadar garam yang tinggi.

Ditambah lagi dengan garam dalam saus celupan daging tersebut.

Hal ini berpotensi melebihi kadar garam harian yang dibutuhkan tubuh manusia.

Konsumsi garam harian tubuh rata-rata dibatasi dengan angka 2300mg perhari.

Mengutip laman Kementerian Kesehatan, kelebihan kadar dalam aliran darah ini bisa menjadi pemicu meningkatnya tekanan darah.

Belum lagi kadar lemak dalam daging yang digunakan juga berpotensi mengakibatkan timbulnya sumbatan pada pembuluh darah.

Selain itu, makanan penutup yang manis juga biasanya diamakan berlebihan pada all you can eat juga berpotensi sebagai risiko timbulnya penyakit gula darah atau diabetes melitus.

Untuk itu, berikut adalah tips makan all you can eat dengan sehat, dikutip dari jambiprov.go.id:

1. Makan dalam jumlah yang wajar