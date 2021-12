10 Kata-kata Romantis untuk Sambut Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kata-kata romantis untuk sambut Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya.

Tahun Baru merupakan budaya perayaan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya.

Setiap akhir Desember dalam setiap tahunnya, sebagian orang merayakan dan memperingati Tahun Baru dengan meniup trompet atau menyalakan kembang api.

Akan tetapi, terdapat aktivitas lain yang dapat dilakukan untuk memperingati dan merayakan Tahun Baru.

Salah satunya, adalah saling memberikan kata-kata romantis untuk menyambut Tahun Baru 2022, baik dengan keluarga atau kekasih Anda.

Tribunnews.com merangkum 10 kata-kata romantis untuk menyambut Tahun Baru 2022.

Kata-Kata Romantis Tahun Baru

Dilansir dari wishesalbum.com, berikut kumpulan kata-kata romantis untuk sambut Tahun Baru 2022:

1. I never believed that two souls were destined to be together. With a world full of billions and billions of people, how will you know who is that person you’re meant to be with for the rest of your life? And then you came into my life and suddenly everything felt complete. It was like you were the one I was looking for so long. I want to be with you this and every New Year.

Aku tidak pernah percaya bahwa dua jiwa ditakdirkan untuk bersama. Dengan dunia yang penuh dengan miliaran orang, bagaimana Anda akan tahu siapa orang yang seharusnya bersama Anda selama sisa hidup Anda? Dan kemudian Anda datang ke dalam hidupku dan tiba-tiba semuanya terasa lengkap. Seolah kaulah yang selama ini kucari. Aku ingin bersamamu ini dan setiap Tahun Baru