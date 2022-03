KOGNISI YOUTH LEARNING FESTIVAL akan Digelar 11-13 Maret 2022: Belajar Efektif dengan E-Learning

Kognisi by Kompas Gramedia menghadirkan pengalaman belajar virtual dengan berbagai macam cara dan media dalam KOGNISI YOUTH LEARNING FESTIVAL (KYLF).

TRIBUNNEWS.COM - Generasi muda tidak kenal lelah untuk membuat inovasi yang bisa mendukung pembelajaran online.

Selain itu, membantu generasi penerus bangsa untuk menggali dan mengembangkan potensi, serta menjadi versi terbaik diri masing-masing.

Atas pemikiran tersebut, Kognisi by Kompas Gramedia menghadirkan pengalaman belajar virtual dengan berbagai macam cara dan media dalam KOGNISI YOUTH LEARNING FESTIVAL (KYLF) bersama keynote speaker Ayu Utami (Penulis), Handoko Hendroyono (Produser Film), Hadi Ismanto (Founder & CEO of New Media Folder), Candra Darusman (Penyanyi & Musikus Indonesia), Rizky Arief Dwi Prakoso (Entrepreneur), Faye Alund (CEO Kumpul Coworking), dan masih banyak lagi.

KYLF akan diselenggarakan pada 11-13 Maret 2022.

Terselenggaranya KOGNISI YOUTH LEARNING FESTIVAL dalam bentuk learning ecosystem bertujuan mengeksplorasi skill dan potensi generasi muda secara mendalam.

Lalu, memperkenalkan aset digital Non-Fungible Token (NFT) kepada generasi muda dengan cara membagikan 8.300 NFT secara gratis.

Selain itu, memberikan pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan secara online melalui platform KumoSpace, sebuah metaverse sederhana yang memungkinkan pesertanya untuk bermain game dan juga menjalin relasi dengan peserta lainnya di ruang virtual.

“KYLF merupakan festival belajar pertama di Indonesia yang menggunakan NFT sebagai rangkaian dari acaranya."

"Bersama dengan ticketing partner, SerMorpheus, kami ingin mulai mengedukasi anak-anak muda Indonesia untuk lebih mengerti teknologi baru ini dan mengerti apa saja yang bisa mereka lakukan dengan teknologi,” kata COB Growth Center, Diptraya P Ratulangi.

COO Growth Center, Andrea Lusi Anari menyatakan, KYLF hadir untuk memberikan akses pembelajaran kepada semua orang seluas-luasnya, untuk mendapatkan inspirasi dan referensi yang dapat membantu setiap orang untuk memutuskan apa yang mereka inginkan di masa depan.