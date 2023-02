Menlu ASEAN Tiba di Sekretariat ASEAN, Perwakilan Myanmar Absen 

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyambut kedatangan Menlu Brunei Darussalam, Erywan Yusof yang menghadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN atau The ASEAN Foreign Ministers' (AMM) Retreat di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyambut kedatangan Menlu ASEAN yang menghadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN atau The ASEAN Foreign Ministers' (AMM) Retreat di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada 3-4 Februari 2023.

Pertemuan AMM ini merupakan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pertama di masa Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

AMM dihadiri Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Brunei Darussalam Erywan Yusof, Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir, Menlu Kamboja Prak Sokhonn, Menlu Thailand Don Pramudwinai, Menlu Vietnam Bui Thanh Son, Menlu Filipina Enrique Manalo, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno.

Namun perwakilan dari Myanmar nampaknya absen pada pertemuan AMM Keketuaan Indonesia awal Februari ini.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia tidak akan mengundang junta militer Myanmar dalam setiap penyelenggaraan pertemuan.

Pada acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, Retno Marsudi mengatakan Indonesia hanya akan mengundang perwakilan negara Myanmar di tingkat non politik.

"Kita undang (perwakilan Myanmar) sebagai negara at non-political level," kata Menlu RI setelah acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Sebelumnya para Menlu ASEAN dan Sekjen ASEAN juga telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/2/2023) pagi.

Kepada Presiden RI, Retno mengatakan para menteri luar negeri ASEAN akan melakukan serangkaian pertemuan yang akan dimulai siang ini yaitu working lunch, yang akan membahas mengenai masalah Myanmar.

Kemudian diikuti dengan ASEAN coordinating council dan besok para Menlu ASEAN akan melakukan pertemuan retreat.